Maltratta moglie e figli: arrestato 

Oltre quaranta denunce nell'ultimo anno. Una ventina di arresti da parte di polizia e carabinieri, spesso in flagranza. Il fenomeno della violenza domestica – quasi sempre uomini che maltrattano mogli e figli – diventa sempre più preoccupante in città e nei centri più vicini. Gli ultimi due episodi sono recentissimi.

Violenza brutale

E uno in particolare, se le accuse saranno confermate, fa accapponare la pelle. Vittima una donna dell’est Europa che per anni è stata aggredita e picchiata dal marito violento, tanto da doversi periodicamente rifugiare da amici e familiari. In più di una occasione avrebbe addirittura vissuto in strada per giorni. Una situazione drammatica, sconcertante sulla quale hanno a lungo indagato gli agenti del Commissariato di Quartu, ricostruendo i maltrattamenti non solo nei confronti della donna ma anche dei figli. Due anni di inferno fra le mura in una casa della città dove ha vissuto la famigliola. Il rapporto investigativo firmato dal dirigente Michele Venezia e dal sostituto Gianni Noto che si sono mossi con la Polizia giudiziaria e con le Volanti, è stato inviato in Procura. Il Gip, viste le prove raccolte, ha immediatamente emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del presunto responsabile. L'accusa è quella di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi in danno della moglie e dei figli conviventi. percosse e minacce di morte, spesso cacciata di casa.

L’arresto

L’indagato è stato rintracciato da una Volante del Commissariato. Dopo le formalità di rito nella sede del commissariato di via Firenze, l’indagato è stato portato in carcere a Uta a disposizione del magistrato. Nelle prossime ore sarà interrogato alla presenza del suo legale di fiducia: per lui l'occasione di raccontare la sua verità sulla vicenda.