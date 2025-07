Maltratta le sorelle in casa: arrestato 

Da oltre due anni vivevano con l’incubo dentro casa: il loro fratello di 27 anni, disoccupato, che quando perdeva la calma (e non accadeva affatto di rado) diventava violento. Alle due sorellastre, entrambe maggiorenni, non restava che barricarsi ciascuna nella propria camera da letto per tentare di sfuggire al raptus di violenza del loro familiare. Oltre due anni vissuti così fino a ieri, quando nella casa in pieno centro cittadino la situazione è cambiata perché stavolta sono arrivati i carabinieri della stazione di Villanova. Lì hanno trovato il giovane, incensurato, che era furioso, e le due sorellastre barricate nelle loro camere in preda al terrore. E da casa è passato alla caserma dei carabinieri, poi al carcere, con un’accusa molto grave: maltrattamenti contro familiari e conviventi. E di questo capo d’imputazione dovrà rispondere al processo che sarà celebrato in Tribunale contro di lui.

L’intervento

È una storia, questa, che il giornale racconta senza entrare nei particolari, per non rendere riconoscibili le due donne vittime dei maltrattamenti da parte del fratello. L’allarme è giunto al numero unico per le emergenze uno-uno-due nelle prime ore della notte da parte di una delle sorellastre dell’uomo: sono un’impiegata di 30 anni e una studentessa di 24. La centrale operativa della Compagnia dei carabinieri ha immediatamente inviato nella casa del rione storico di Villanova la pattuglia della stazione. Lì i militari - dopo che le due donne sono uscite dalle stanze in cui si erano barricate - hanno appreso che il giovane, in preda all’ira, per motivi futili avrebbe distrutto una sedia e lanciato oggetti e suppellettili nelle varie stanze della casa in cui vive assieme alle sorellastre, mettendo in serio pericolo la loro incolumità.

Armi sequestrate

I carabinieri hanno anche eseguito una perquisizione nell’abitazione della famiglia, durante la quale hanno trovato una spranga di ferro e un’arma da taglio di tipo orientale (una “shuriken”) che sono stati posti sotto sequestro giudiziario. Le due giovani, accompagnate in caserma, hanno formalizzato una querela dichiarando di subire da oltre due anni – dal marzo del 2023 – condotte reiterate di minaccia, sopraffazione e aggressività psicologica e fisica da parte del giovaneo. A quel punto, i carabinieri hanno dichiarato in arresto il fratellastro, ora rinchiuso in custodia cautelare nel carcere di Uta, come ha disposto il sostituto procuratore della Repubblica che conduce l’inchiesta.

