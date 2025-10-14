VaiOnline
Sinnai.
15 ottobre 2025 alle 00:20

Maltratta la sorella, allontanato da casa 

Per anni la sorella aveva sopportato in silenzio insulti, minacce e violenze, finché la paura non è diventata troppo grande e, il mese scorso, ha denunciato tutto ai carabinieri. Così Nicola Locci, 36 anni, disoccupato di Sinnai, è stato raggiunto da un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinarsi alla donna. Il provvedimento è stato emesso eseguito dai Carabinieri della Stazione di Sinnai.

La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata l’8 settembre, quando la donna ha raccontato ai militari anni di soprusi e continue esplosioni di rabbia del fratello convivente. Le indagini, condotte con rapidità nell’ambito del protocollo “Codice Rosso”, hanno confermato un quadro di gravi maltrattamenti, fatto di minacce di morte e violenze psicologiche e fisiche. Dopo la richiesta della Procura di Cagliari, il giudice ha disposto le misure cautelari. (red. prov.)

