Oristano.
04 ottobre 2025 alle 00:36

Maltratta la moglie e uccide i cani 

Abusi e minacce, poi la ritorsione sugli animali: disoccupato in cella 

Una quotidianità segnata da ripetute offese, umiliazioni e abusi ai danni della ex moglie. Un’escalation di violenza domestica in cui alla fine ci sono passati persino i cani di famiglia, uccisi per ritorsione da un 50enne disoccupato. Una vicenda drammatica bloccata dalla Polizia che, nei giorni scorsi, ha arrestato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. È solo l’ultimo episodio di una lunga serie di casi di maltrattamenti in famiglia emersi in questi mesi grazie alle denunce e alle indagini della Questura.

La storia

I soprusi andavano avanti da tempo, la vita di coppia ormai era caratterizzata da insulti, offese e minacce talvolta degenerate in aggressioni fisiche e scatti d’ira anche sotto gli occhi dei figlioletti. A completare il quadro di violenza gratuita anche una ossessiva forma di controllo da parte dell’uomo verso la moglie che spesso è stata costretta ad avere rapporti sessuali. La situazione era diventata insostenibile e alla fine la donna è riuscita ad allontanare il marito da casa per cercare di proteggere se stessa e i suoi bambini. Ma la separazione non è bastata a far cessare offese e minacce, che il 50enne ha continuato imperterrito a urlare. Poi qualche settimana fa una sorta di ultimatum per cercare di rientrare a casa, infine l’ultima spaventosa violenza riservata ai cani di famiglia: uccisi brutalmente come forma di ritorsione verso la donna.

L’indagine

Una segnalazione al Centro antiviolenza di Oristano Donna Eleonora ha fatto partire le indagini. Il personale della seconda sezione della Squadra mobile (specializzata in violenze di domestiche), vista la gravità della situazione, in pochissimo tempo ha effettuato gli accertamenti e raccolto tutti gli elementi necessari per far scattare il provvedimento. L’uomo è stato subito rintracciato e arrestato in flagranza differita. Nei giorni scorsi l’arresto è stato convalidato e il Gip ha disposto la custodia nel carcere di Massama.

Il fenomeno

L’ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia conferma da un lato quanto il fenomeno sia sempre più diffuso, dall’altro dimostra ancora una volta l’efficacia della rete antiviolenza. Il lavoro di squadra fra le operatrici del Centro e il personale specializzato della Polizia si rivela determinante, così come molto spesso è decisivo il ruolo delle vittime che riescono a trovare il coraggio di chiedere aiuto e denunciare situazioni a rischio.

Forti anche del sostegno delle forze dell’ordine e della possibilità dell’arresto in flagranza differita, la disposizione del Codice penale che permette l’arresto anche sulla base di video, registrazioni, messaggi entro le 48 ore.

