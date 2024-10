Maltratta la madre, 35enne finisce in cella 

Aveva reso impossibile la vita alla mamma con continue minacce e maltrattamenti. Tanto che dopo una segnalazione dei carabinieri della Stazione di Monserrato, che avevano raccolto le confidenze della donna, la Procura aveva imposto al figlio 35enne l’obbligo di non avvicinarsi all’abitazione della madre. L’indagato, residente a Quartu, aveva però violato il divieto e così è finito in cella. Il giudice infatti ha deciso di aggravare la misura nei suoi confronti emettendo un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Lo scorso 11 ottobre, i carabinieri di Monserrato erano intervenuti nell’abitazione della madre a seguito di una sua richiesta di aiuto. In quella circostanza, l’uomo era stato sorpreso a pochi metri dall’abitazione della donna, in violazione delle disposizioni del giudice. Accortosi della presenza dei militari che si erano appostati nelle vicinanze, il 35enne aveva cercato di allontanarsi, dandosi alla fuga. Ma era stato subito bloccato e identificato.

Così dalla caserma di Monserrato è partita la nuova segnalazione al magistrato che, questa volta, vista la situazione di pericolo che si stava creando, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato. Il provvedimento è stato subito eseguito dai carabinieri di Monserrato che hanno agito con molta discrezione sotto le direttive del luogotenente Pierpaolo Sabiu, comandante della stazione.

