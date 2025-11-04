VaiOnline
05 novembre 2025 alle 00:17

Maltratta la fidanzata, un 38enne arrestato e rinchiuso in carcere 

Accusato di continui maltrattamenti contro la compagna, un disoccupato di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu.

Intervenuti dopo una richiesta d’aiuto arrivata alla Centrale operativa che segnalava l’ennesima lite in casa tra l’uomo e la fidanzata convivente, i militari hanno bloccato l’uomo, lo hanno accompagnato in caserma e quindi arrestato con l’accusa di maltrattamenti. Lo hanno fatto dopo aver ricostruito un quadro di violenza e minacce continue che, nel tempo, avevano generato nella donna uno stato di forte disagio e timore per la propria incolumità. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato in carcere a Uta. Presto sarà interrogato dal magistrato, al quale ieri, gli inquirenti hanno inviato un dettagliato rapporto informativo sulla vicenda.

Un fenomeno inquietante sia a Quartu che nei centro dell’hinterland dove gli arresti per maltrattamenti in famiglia si stanno facendo sempre più numerosi. Arresti e denunce arrivano con una frequenza preoccupante, operati da carabinieri e agenti del Commissariato dopo episodi d violenza non solo contro le donne ma anche legati a maltrattamenti da parte di giovani sui propri genitori (episodi questi ultimi sempre più legati a richieste di soldi per l’acquisto della droga).

L’allarme insomma è altissimo, anche perché i casi denunciati sarebbero solo la punta dell’iceberg.

