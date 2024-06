Maltratta la ex: dovrà frequentare un centro di rieducazione 

Un anno e otto mesi di reclusione per aver maltrattato la compagna per anni, con pena sospesa solo se l’imputato completerà un percorso di almeno un anno in un centro di reducazione contro la violenza. È la condanna inflitta ieri mattina dalla giudice Ermengarda Ferrarese ad un cagliaritano di 43 anni accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna, più giovane di otto anni e di uno dei figli della donna.

Stando alle contestazioni, l’imputato – difeso dall’avvocata Michela Zanda – avrebbe reso la vita impossibile alla sua ex, picchiandola e minacciandola di morte frequentemente, buttando dalla finestra i suoi effetti personali e cacciandola di casa a seguito di litigi. Ci sarebbero state anche delle minacce e frequenti vessazioni, durate anni. La giovane, che si è costituita parte civile con la legale Claudia Delvecchio, ha denunciato anche di essere stata tempestata di messaggi quando la relazione era finita e lei era tornata a vivere dai genitori. In un caso l’imputato (di cui non si pubblica il nome solo per evitare che venga identificata la parte offesa) si sarebbe presentato anche armato di un bastone e avrebbe continuato a minacciarla che se avesse frequentato altri uomini gliela avrebbe fatta pagare. Ieri la sentenza.

