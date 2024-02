Maltratta la compagna: via da casa e divieto di avvicinamento 

Maltrattava da tempo la compagna che dopo aver subito a lungo i suoi soprusi lo ha denunciato. Per questo un commerciante trentatreenne è stato allontanato dalla casa nella quale viveva e, su decisione del Giudice delle indagini preliminari del tribunale dovrà stare almeno a 500 metri dall’abitazione e per verificare che non lo faccia sarà tenuto sotto controllo con una cavigliera collegata a un gps.

La ex compagna nel frattempo ha trovato riparo in una struttura protetta. Le verifiche sul rispetto del divieto di avvicinamento saranno compiute dalla centrale operativa dei Carabinieri. La cavigliera applicata all'uomo è collegata a un telefonino cellulare che la donna dovrà portare sempre con sé. Nel momento in cui i due apparati elettronici dovessero arrivare a una distanza inferiore ai 500 metri scatterà un allarme e interverranno i carabinieri. Il segnale di avvertimento scatta anche nei casi di manomissione del congegno. Le cavigliere installate dalle Forze dell’ordine italiane sono gestite da Fastweb, che ha messo a disposizione la sua costellazione di 32 satelliti per consentire il sistema di posizionamento globale.

RIPRODUZIONE RISERVATA