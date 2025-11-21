VaiOnline
Quartucciu.
21 novembre 2025 alle 01:15

Maltratta la compagna, il Gip “caccia” di casa un operaio di 45 anni 

Accusato di maltrattamenti un operaio di 45 anni di Quartucciu è stato allontanato dalla casa familiare. Il provvedimento lo ha firmato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari che ha imposto all’uomo anche del divieto di avvicinamento alla moglie. Il provvedimento gli è stato notificato dai carabinieri della Stazione di Selargius dopo che nei confronti dell’uomo sarebbero stati raccolti elementi indiziari grazie agli accertamenti scattati a seguito delle dichiarazioni rese dalla coniuge.

Stando al racconto della vittima sarebbero emerse condotte ripetute di aggressività dell’uomo ai danni della moglie, tanto fisica quanto verbale, che avrebbero progressivamente compromesso l’equilibrio domestico e la serenità del nucleo familiare. Gli accertamenti svolti durante le indagini avrebbero consentito di definire una situazione tale da convincere il magistrato a firmare applicazione delle misure cautelari a tutela della vittima.

L’intervento dei militari si inserisce nel quotidiano impegno dell’Arma dei carabinieri a favore delle vittime di violenza domestica. Attraverso la costante attività delle Stazioni e dei reparti territoriali, i carabinieri delle stazioni territoriali stanno assicurando controlli specifici sul preoccupante fenomeno fatto spesso di minacce all’interno delle mura domestiche contro le moglie, i figli e spessi anche gli anziani genitori. Tante le persone denunciate e arrestate negli ultimi anni in tutto il Cagliaritano.

