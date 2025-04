Maltratta il padre: denunciato 

Avrebbe minacciato e vessato il padre invalido e anziano: per questi motivi Salvatore Scanu, 63enne disoccupato residente a Sanluri, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce. Dovrà stare lontano dalla casa di famiglia. L’uomo è finito al centro di un'indagine dopo l'ennesimo episodio di violenza domestica, segnalato lunedì sera dalla sorella al numero unico di emergenza 112.

L’allarme

A preoccupare la donna, 37 anni, è stata la crescente tensione familiare e la condizione del padre, un pensionato invalido di 88 anni, che da mesi subiva una serie sempre più intensa di vessazioni e intimidazioni.

L’intervento tempestivo dei militari della Stazione di Sanluri, con il supporto dei colleghi di Gesturi, ha permesso di verificare quanto stava accadendo: da circa quattro mesi Scanu avrebbe instaurato in casa un clima insostenibile, fatto di continue minacce, che avevano generato nell’anziano uno stato di profonda ansia e paura.

Le armi

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno anche eseguito un controllo in materia di armi, disponendo il ritiro cautelare di due fucili da caccia, un Franchi modello Alcione calibro 12 e un Fias modello Bigrillo dello stesso calibro, oltre a 124 cartucce (tra pallini e palla singola) e il porto d’armi.

Sebbene regolarmente detenute, armi e munizioni sono stati sottratti a Salvatore Scanu per motivi di sicurezza, a tutela della potenziale vittima: suo padre.

La decisione del pm

Il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Cagliari ha disposto con urgenza la misura cautelare dell’allontanamento del 63enne dall’abitazione familiare: il provvedimento è finalizzato a garantire l’incolumità dell’anziano genitore e a prevenire ulteriori episodi di violenza.

L’Arma dei Carabinieri, in occasione di questo intervento, ha voluto ribadire l’importanza della denuncia in situazioni di maltrattamenti familiari: solo attraverso segnalazioni tempestive – sottolineano i militari – è possibile attivare interventi rapidi ed efficaci per proteggere chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

