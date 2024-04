Maltratta i genitori: disoccupato in cella 

Ha minacciato e insultato i genitori per venti euro. Con questa accusa Nicola Pittau, 28enne di Villacidro, è stato arrestato dai carabinieri che su disposizione del pubblico ministero lo hanno accompagnato al carcere di Uta.

I militari della stazione di Villacidro, di San Gavino e quelli del nucleo radiomobile – al comando del capitano Francesco Capula – sono intervenuti nella casa della famiglia Pittau dove, in base alle accuse, il figlio se la prendeva con i genitori minacciandoli e insultandoli per farsi consegnare del denaro.

Da qui l’arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, in seguito al quale il disoccupato è stato accompagnato in cella dove attenderà di comparire davanti al giudice del tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida. ( m. c. )

