Maltratta i genitori, condanna a due anni 

Condannato a due anni per maltrattamenti in famiglia, un 23enne cagliaritano è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. Sono stati i carabinieri della stazione di Sant'Avendrace a rintracciare il giovane, notificandogli il provvedimento emesso dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale.

La condanna, come ricostruito dai militari, è stata emessa lo scorso novembre. Il 23enne, disoccupato, era stato denunciato dai genitori che lo accusavano di maltrattamenti ripetuti negli anni. Una vicenda delicata (per questo il giornale non pubblica il nome dell’arrestato) andata avanti per diverso tempo fino al processo e alla successiva condanna. La custodia ai domiciliari ovviamente è stata disposta in un’abitazione diversa da quella dei genitori del giovane. I carabinieri vigileranno sul rispetto del provvedimento con i controlli necessari. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA