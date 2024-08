Maltratta i genitori, arrestato 

Ieri in mattinata, i carabinieri della stazione di Sant'Antioco hanno tratto in arresto Sandro Lai, 53 anni, residente nel centro sulcitano. È accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari è scaturito da una segnalazione, avvenuta a seguito di una lite familiare scoppiata in un’abitazione nel pieno centro del paese. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno constatato che l’uomo, in seguito a un dissidio con i propri familiari, inveiva a più riprese contro di loro e nel frattempo, ha danneggiato diversi arredi dell’abitazione. Il motivo del litigio sarebbe legato al rifiuto dei parenti di fornirgli denaro. In un primo momento, l’intervento dei carabinieri sembrava fosse servito a calmare gli animi dell’uomo che subito dopo, quando i militari hanno avviato la fase di identificazione, ha reagito per sottrarsi al controllo, mettendo le mani addosso e spintonando i militari. Ne è scaturito un intervento più deciso dei carabinieri che lo hanno prontamente bloccato, fortunatamente, senza che nessuno si facesse del male. La gravità della situazione, sia per i maltrattamenti in famiglia, ma anche per la reazione avuta nella fase successiva verso i pubblici ufficiali, la pattuglia ha proceduto all’arresto del 53enne che è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri di Sant’Antioco portano avanti le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Stando a quanto emerso, la pressante richiesta di soldi sarebbe riconducibile al sostentamento di vizi dell’uomo. (red. prov.)

