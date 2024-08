Maltratta gli anziani genitori, disoccupato allontanato da casa 

In più circostanze aveva sottoposto gli anziani genitori a maltrattamenti. Reato per cui era stato denunciato dalla Procura di Lanusei. Ora il gip del Tribunale di Lanusei ha applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. A un disoccupato di 49 anni, di Tortolì, l’autorità giudiziaria ha prescritto di lasciare immediatamente la casa familiare, vietando di rientrarci senza nulla osta del Tribunale e in più ha vietato di avvicinarsi a meno di 300 metri dalle vittime dei soprusi. Il provvedimento è stato emesso in forza a un procedimento giudiziario istruito qualche tempo fa. Per i fatti contestati era stato aperto anche il cosiddetto Codice rosso, la procedura d’urgenza che attuano le forze di polizia e i magistrati nelle violenze domestiche e di genere con la finalità di proteggere le vittime dei soprusi, che in questa circostanza sarebbero reiterati da tempo. Secondo le accuse mosse all’uomo, il padre e la madre erano vittime di minacce e furti. In occasione di uno degli ultimi episodi, i carabinieri della compagnia di Lanusei lo avevano denunciato in stato di libertà. Una sorveglianza speciale, un ammonimento: nel caso si fossero ripetuti i comportamenti lesivi sarebbero scattate misure cautelari afflittive. Cosa che evidentemente si è verificata. (ro. se.)

