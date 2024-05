Ultime e ore di pioggia e maltempo sulla Penisola, ma intanto sui settori alpini e sul Friuli si registrano nuovi danni. E in Liguria la frana di un enorme masso - causata dalle forti precipitazioni di giovedì - ha bloccato la statale 532 di Sestri Levante, mentre in Lombardia il Centro funzionale monitoraggio rischi, ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico.