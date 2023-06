Maltempo sulle ciliegie, è stata un’annata da dimenticare 

Una annata da dimenticare: pochissime le ciliegie raccolte quest’anno a Burcei, con danni notevoli anche per l’economia locale. Secondo le stime si parla di un danno del novanta per cento, In certo zone è andata anche peggio col raccolto ridotto a zero. Le cause: le violente piogge di maggio arrivate quando si avvicinava la maturazione. Danni che hanno devastato le primizie, ma anche le nere e la durona, tanto che il sindaco Simone Monni ha già annunciato l’intenzione del Comune a proclamare lo stato di calamità.

«Un disastro – ha detto Antonio Cabanu, presidente dell'associazione dei pastori di Burcei - è successo anche in passato a causa delle condizioni climatiche davvero poco favorevoli. Le piogge di maggio fanno solo danni anche perché spesso arriva anche la grandine».

Concorda Pietro Zuncheddu: «Un’annata fra le peggiori: la realtà purtroppo è questa. È successo a Burcei come in altri parti della Sardegna come Bonnannaro dove non si è raccolto nulla». Cerexa fest è stata comunque un successo: grande affluenza tra gli stand dei prodotti tipici e con spettacoli serali e visite alle chiese. «È stata anche e soprattutto la festa dell’accoglienza», ha detto il sindaco Simone Monni. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA