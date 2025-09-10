Maltempo sul Centro-Nord L’Elba nuovamente sott’acqua 

Livorno. Il maltempo torna a flagellare l'Italia. In Veneto è stato dichiarato lo stato di emergenza, dalla Lombardia alla Toscana si contano i danni, scatta l'allerta meteo in Campania. Diversi comuni oggi chiuderanno le scuole, i parchi e i cimiteri. Una delle situazioni peggiori si è registrata all'isola d'Elba: sferzata da violenti nubifragi, ha subito allagamenti per la terza volta in meno di un mese. La zona del Carburo, che un tempo ospitava una salina e che quindi si trova sotto il livello stradale, e quella della Sghinghetta sono finite un’altra volta sott’acqua, con 12 famiglie evacuate dalle case, mentre sono rimasti isolati in località Forno circa 300 tra turisti e residenti per un cedimento dell’unica strada che collega il paese a Portoferraio. Nubifragio anche all’Isola del Giglio, dove martedì sera in 45 minuti, dalle 20,45 alle 21,30, sono caduti 74 millimetri di pioggia. E martedì un violento acquazzone si è abbattuto sul Veneto tra San Michele al Tagliamento, Porto Santa Margherita, Caorle e Bibione, dove sono caduti 245 millimetri di pioggia. A Venezia ieri mattina è tornato ad attivarsi il sistema Mose, per la prima alta marea della stagione autunnale, mentre in Lombardia sulla linea Milano-Lecco i vigili del fuoco sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo nei pressi della stazione di Bulciago.

RIPRODUZIONE RISERVATA