VaiOnline
Meteo.
11 settembre 2025 alle 00:30

Maltempo sul Centro-Nord L’Elba nuovamente sott’acqua 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Livorno. Il maltempo torna a flagellare l'Italia. In Veneto è stato dichiarato lo stato di emergenza, dalla Lombardia alla Toscana si contano i danni, scatta l'allerta meteo in Campania. Diversi comuni oggi chiuderanno le scuole, i parchi e i cimiteri. Una delle situazioni peggiori si è registrata all'isola d'Elba: sferzata da violenti nubifragi, ha subito allagamenti per la terza volta in meno di un mese. La zona del Carburo, che un tempo ospitava una salina e che quindi si trova sotto il livello stradale, e quella della Sghinghetta sono finite un’altra volta sott’acqua, con 12 famiglie evacuate dalle case, mentre sono rimasti isolati in località Forno circa 300 tra turisti e residenti per un cedimento dell’unica strada che collega il paese a Portoferraio. Nubifragio anche all’Isola del Giglio, dove martedì sera in 45 minuti, dalle 20,45 alle 21,30, sono caduti 74 millimetri di pioggia. E martedì un violento acquazzone si è abbattuto sul Veneto tra San Michele al Tagliamento, Porto Santa Margherita, Caorle e Bibione, dove sono caduti 245 millimetri di pioggia. A Venezia ieri mattina è tornato ad attivarsi il sistema Mose, per la prima alta marea della stagione autunnale, mentre in Lombardia sulla linea Milano-Lecco i vigili del fuoco sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo nei pressi della stazione di Bulciago.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Mattarella: «Attenti a non andare oltre»

Il presidente della Repubblica rievoca gli errori del 1914 La premier Meloni: «Continuiamo a lavorare per la tregua» 
La crisi

A Decimomannu caccia in volo per le esercitazioni

Nell’aeroporto militare prosegue l’addestramento dei piloti Nato 
Sara Saiu
La crisi

Si infiamma la rabbia dei francesi

Il movimento “Bloquons tous” in piazza contro Macron e il nuovo premier Lecornu 
Regione

Provinciali, esclusa una lista di Forza Italia

Presentata per la Città Metropolitana di Cagliari. Il tribunale: irregolarità nelle firme 
Sanità

Medici di base, la grande fuga: assistenza in tilt

Troppe sedi carenti: «Bisogna alleggerire il carico di lavoro e ridurre la burocrazia opprimente» 
Cristina Cossu
Regionali

Veneto, Salvini morde il freno

Solleva il tema dei candidati al vertice del centrodestra ma gli alleati rinviano 