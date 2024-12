Maltempo, Piscinas off limits 

La spiaggia di Piscinas è off limits. Due giorni di pioggia intensa hanno gonfiato i torrenti che dal compendio minerario di Montevecchio-Ingurtosu corrono a valle fino al litorale. Troppo rischioso attraversare i due guadi: il Comune di Arbus ha disposto la chiusura finché il livello dell’acqua non sarà sceso.

Il punto

«Dopo quel che è accaduto a marzo, quando la piena del fiume ha trascinato i liquidi del pozzo Casargiu fino alla spiaggia creando tanto allarme e preoccupazione – racconta al telefono il sindaco Paolo Salis – i guadi, così come il resto dell’area, sono degli osservati speciali». Il monitoraggio della situazione era in corso già da giorni. Il primo sopralluogo – ieri mattina – è stato eseguito dagli operai di Lavoras. «Sono stati loro a comunicarci che il livello dell’acqua nei due attraversamenti era salito pericolosamente», continua Salis. Da qui la decisione di recintare lo spazio in cui di solito gli automobilisti passano il corso del fiume Piscinas per dirigersi all’omonima spiaggia che, a questo punto, è irraggiungibile per chi arriva dalla Costa Verde.

Sistema d’allerta

«Per garantire la sicurezza di coloro che si trovano ad attraversare l’area, poiché si tratta di una zona nella quale è difficile assicurare un controllo costante – prosegue Paolo Salis – stiamo studiando un progetto che avverta gli automobilisti del pericolo. Si tratta di un sistema di allerta che sarà sempre in funzione. Intendiamo installare un impianto che verrà alimentato autonomamente con la luce del sole e grazie al quale, appena il livello dell’acqua salirà, si accenderà una luce rossa. Una sorta di semaforo che avvertirà del divieto di passaggio».

La conta dei danni

Il maltempo nel territorio di Arbus degli ultimi due giorni non ha portato solo all’isolamento del tratto di litorale ai piedi delle splendide dune, tutta la costa è stata sferzata dal vento e frustata dalla pioggia. «Numerosi pali della luce nei villaggi della Costa Verde sono stati abbattuti, ne abbiamo trovato diversi sui marciapiedi. Per fortuna, almeno, il maltempo degli ultimi giorni non ha provocato incidenti nè feriti», conclude il sindaco. Di più: nella piccola frazione di Sant’Antonio di Santadi, la gigantografia del patrono che nascondeva l’impalcatura intorno alla chiesa è stata strappata via dalle raffiche e si è accartocciata intorno ai ferri che circondano l’edificio.

