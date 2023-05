Maltempo, migliaia di evacuati 

Migliaia di persone evacuate in Emilia Romagna, con strutture allagate e fiumi in piena o esondati, tanto che a Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti. Anche Marche e Abruzzo sono alle prese con frane e fango, mentre a Venezia, con il ritorno dell'acqua alta, è stato nuovamente disposto l'innalzamento delle barriere del Mose.

Le ordinanze dei sindaci

Il ciclone tunisino che arriva dal Nordafrica continua a fare danni nel Paese, dove secondo le previsioni le piogge e le temperature basse proseguiranno almeno fino a domani, quando ci sarà una tregua. La situazione più difficile è sulle coste e i rilievi romagnoli, dove la protezione civile ha già diramato lo stato di allerta rossa sul rischio di criticità idrauliche e idrogeologiche anche per le prossime ore. Da Bologna a Rimini, dove le scuole saranno chiuse come in molte altre parti d'Italia, i sindaci si sono trovati a gestire «una situazione molto difficile», chiedendo alla popolazione di evitare di circolare nelle strade. «Restate a casa», ha ordinato la sindaca di Riccione, città completamente allagata, con gravi disagi al pronto soccorso dell'ospedale. Dieci i fiumi dell'Emilia-Romagna che hanno superato la soglia di allerta 3, a Cesena il Savio ha raggiunto «livelli storici mai visti», tanto che alcuni abitanti sono stati costretti a salire sui tetti per essere poi recuperati con gli elicotteri. Tra Ravenna e Cervia sono state evacuate 6.300 persone.

Tratte ferroviarie sospese

A causa del maltempo la circolazione ferroviaria è stata sospesa nei tratti di alcune linee che da Bologna (dove è nuovamente esondato il torrente Ravone) e Ferrara portano a Rimini. Tra le struttura evacuate in via precauzionale c'è anche il paddock nell'autodromo Ferrari di Imola: finora nessun allagamento, ma le autorità continuano a monitorare la situazione. Al momento non sarebbe a rischio il Gran premio di Formula Uno, che si terrà dal 19 al 21 maggio.