Maltempo, le misure di protezione 

Anche per oggi la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di vigilanza meteorologica. Non è una allerta meteo ma l’amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza in particolare a Pirri ai cui residenti sono indirizzate le norme di comportamento da seguire per ridurre i rischi. Ad esempio è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree possono essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

