Maltempo, la tempesta presenta il conto 

A Siniscola, Orosei e Posada è il momento della conta dei danni dopo il violento nubifragio che martedì si è abbattuto in Baronia. Un evento di eccezionale intensità, con precipitazioni paragonabili a quelle del ciclone Cleopatra e in alcuni casi persino superiori.

Piogge record

A Orosei e Posada sono caduti circa 135 millimetri di pioggia in appena sei ore, il doppio delle precipitazioni normalmente registrate nell’intero mese di ottobre. A Siniscola la situazione è stata ancora più grave, con 214 millimetri rilevati nel territorio comunale. «Un fenomeno di questa ampiezza non lo avevo mai visto prima - ha dichiarato il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris -. Da una prima stima approssimativa pensiamo che i danni superino i due milioni di euro». I tecnici comunali hanno avviato le verifiche. Fortunatamente non si registrano danni alle persone, anche se è stato necessario evacuare una famiglia la cui abitazione era particolarmente esposta. Numerosi gli allagamenti di cantine e attività commerciali, pesanti le conseguenze sulla viabilità rurale, con strade e ponticelli gravemente danneggiati. Impressionante la situazione in via Matteotti e via Conteddu, dove la massa d’acqua ha abbattuto il muro di cinta di un negozio gestito da un imprenditore cinese, invadendo e distruggendo completamente il locale. A La Caletta, in via Sauro, scantinati, negozi ed esercizi pubblici sono finiti sott’acqua. Protezione civile e vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare numerose richieste di soccorso.

Posada allagata

Emergenza anche a Posada, dove alcune famiglie sono state evacuate. Particolarmente colpita la frazione di San Giovanni: piazza Cagliari si è trasformata in un lago, con l’acqua che ha superato il metro di altezza. Per tutto il pomeriggio la provinciale verso La Caletta è rimasta invasa dai detriti trascinati a valle dai corsi d’acqua formatisi sulle pendici di Montelongu.

Bilancio pesante

Pesante anche il bilancio a Orosei, dove i soccorritori sono stati impegnati a lungo. «Un evento inaspettato che si è autoalimentato dal mare», ha spiegato la sindaca Elisa Farris. Le conseguenze hanno interessato diverse zone del centro abitato e Sos Alinos dove, oltre agli allagamenti, sono state seriamente danneggiate le strade di penetrazione agraria. Lungo tutta la costa della Baronia le operazioni di verifica e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco sono proseguite anche ieri. Mentre si lavora per ripristinare la viabilità e assistere le famiglie colpite, le rispettive amministrazioni deliberano lo stato di calamità naturale.

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