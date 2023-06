Maltempo infinito, è nuova allerta 

Le raccomandazioni alla cittadinanza della Protezione civile in questi casi sono le stesse: «In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se residenti in locali seminterrati o ai piani terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi».

Per la rassegnazione dei sardi anche questa settimana è iniziata sotto il segno dell’allerta: poco prima delle 13 di ieri la Regione a diramato l’avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali su quasi tutto il territorio regionale, puntando i riflettori dalle 14 di ieri e fino alle 21 di oggi su Iglesiente, Campidano, le aree di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

L’emergenza tuttavia è iniziata già da ieri in molti territori. Ne sa qualcosa Cagliari, per tutta la mattina sotto una fitta e abbondante pioggia che ha rovinato l’ultimo giorno di ponte festivo e regalato anche qualche brivido con il crollo di un albero in viale Calamosca, fortunatamente senza nessuna conseguenza per le persone.

Cercasi disperatamente la primavera. A poco più di due settimane dalla sua fine, la stagione da anni contrassegnata in Sardegna da temperature quasi estive ha regalato invece fino a ora per lo più cieli grigi e acquazzoni. E questi giorni non faranno da eccezione, visto che le previsioni meteo annunciano precipitazioni e temporali praticamente da nord a sud dell’Isola. Tanto da aver fatto scattare ieri pomeriggio la macchina della Protezione civile, da cui è partito l’ennesimo avviso di criticità idrogeologica fino alla serata di oggi.

Previsioni

Allagamenti e crollo

Se si sposta lo sguardo verso la metà e il fine settimana lo scenario cambia di poco: nuvole e precipitazioni dovrebbero infatti sostare sopra la nostra Isola fino a domenica prossima alternando piogge (oggi e domani) e cieli coperti (mercoledì e giovedì), per poi riaccogliere altri acquazzoni nel weekend, quest’ultimo aggravato anche da temporali sparsi un po’ ovunque.

È certo comunque che il quadro non lasci tranquilli gli amministratori, soprattutto quelli del Capoluogo regionale. Il Comune ieri ha infatti diramato un comunicato per avvertire i residenti della Municipalità di Pirri, storicamente tra le più frequenti vittime di allagamenti. «È opportuno evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo)», ha avvertito il Comune, «e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere».

Nel mentre non si sono fatti attendere i primi danni. Ieri, a metà mattina, un grande pino sul viale Calamosca a Cagliari è crollato sulla strada a causa del terreno trasformato in fango che non ha più trattenuto le radici. Nessun danno a veicoli o persone in un’area fortunatamente deserta proprio a causa del maltempo che ha allontanato turisti e aspiranti bagnanti dalla strada che porta alla spiaggia.

