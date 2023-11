Maltempo, i primi 100 milioni 

Firenze. Arrivano i primi 100 milioni a sostegno della aziende alluvionate in Toscana. A metterli a disposizione il ministero degli Esteri, con il titolare della Farnesina Antonio Tajani che si è recato a Prato annunciando la misura nel corso di un incontro con istituzioni e rappresentanti delle aziende, che hanno lanciato il loro grido di aiuto al ministro.

«Siamo qui per dare un messaggio di solidarietà da parte del governo alla gente di Toscana colpita da questa tremenda alluvione con azioni concrete - ha detto Tajani -. Per questo il ministero degli Esteri ha messo a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano e hanno il 3% di export nel fatturato. Previsti altri 200 milioni di prestiti agevolati in aggiunta e sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti Sace». Inoltre l'Ice «agevolerà la presenza delle aziende colpite alle fiere internazionali».

Tajani ha spiegato che questi fondi «potranno essere dati già entro la fine di questo mese, quindi stiamo lavorando intensamente cercando di dare risposte concrete così come abbiamo fatto per la Romagna e per la parte della Toscana e delle Marche, colpite a maggio». Sarà anche valutato, ha aggiunto, «se dovrà estendersi l'emergenza alle altre province della Toscana, quelle di Massa e Carrara e di Lucca» non inizialmente comprese nell'ordinanza del governo per l'emergenza. Anche il governatore toscano Eugenio Giani, nominato commissario delegato, da Prato annuncia una prima ordinanza per la «sospensione dei mutui alle imprese e a coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni».

E a Prato proseguono le ricerche dell'uomo disperso dalle parti di Galceti e di cui è stata trovata l'auto, trascinata dalla piena del Bardena. Intanto la macchina dei soccorsi continua a lavorare a pieno ritmo, anche con l'aiuto di tanti volontari. Ieri a Campi Bisenzio (Firenze) erano oltre mille gli angeli del fango al lavoro, tra loro, con guanti e stivali, anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Il Servizio nazionale di Protezione civile fa sapere che in 3mila sono impegnati. All'opera anche colonne mobili da varie regioni. I vigili del fuoco contano ad ora 4.750 interventi, con 548 unità di personale al lavoro tra Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa e 125 mezzi impegnati.

RIPRODUZIONE RISERVATA