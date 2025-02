Maltempo, i danni sono una calamità 

I recenti temporali hanno riempito gli invasi ma hanno pure lasciato in eredità ingenti danni. L’amministrazione comunale di Villagrande, alla luce dei sopralluoghi sul territorio, ha dichiarato lo stato di calamità naturale, procedura utile per richiedere la concessione di aiuti economici alla Regione. La stima dei danni alle infrastrutture, oltre a quelli segnalati nelle aziende agrotecniche, è ancora in corso di perizia, ma da una prima elaborazione dell’apparato comunale sarebbero di parecchie decine di migliaia di euro. L’emergenza è stata ravvisata soprattutto sulla viabilità nelle località di Tricarai, Pirasola, Baccu Arthacci, Lepori, Sa Omu ‘e s’ulimu, Serra Niedda e Bau Muggeris. In più, la polizia locale ha annotato in agenda il cedimento della recinzione che delimita l’oratorio della chiesa di Villagrande, infiltrazioni nella palestra di Villanova e danneggiamenti nella viabilità urbana, lungo le vie Roma, Eleonora d’Arborea ed Espucciu e sul tratto che collega Villanova con S’Accorradorgiu. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA