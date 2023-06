Maltempo, giugno senza trenino verde 

«Non ci resta che piangere». Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra, che opera nel campo dei servizi turistici mette in evidenza la grave situazione venutasi a creare sulla linea turistica tra Macomer e Bosa. Dopo il Covid, gli incendi estivi, ora ci si è messo anche l'ultimo nubifragio, che ha danneggiato la ferrovia (bisogna rifare le massicciate per 150 metri) costringendo la stessa cooperativa ad annullare tutte le prenotazioni di giugno e sicuramente anche quelle di luglio.

«La stagione è persa per il quarto anno consecutivo- dice l'esponente della cooperativa dei servizi turistici- il trenino verde non viaggia più dal giorno in cui la bomba d'acqua si è abbattuta sul territorio. Siamo stati costretti ad annullare tutte le prenotazioni, con danni incalcolabili anche per il territorio».

L'Arst, che ha annunciatoproprio l’altro ieri investimenti milionari sulle linee turistiche sarde, ora dovrà intervenire nuovamente sulla Macomer- Bosa. «Ci stiamo lavorando da qualche giorno - conferma il direttore dell’azienda Carlo Poledrini- e faremo di tutto per riaprire la tratta in tempi brevi. Più di tanto non possiamo fare, perché i lavori da eseguire sono importanti e servono per mettere in sicurezza la linea. Cercheremo comunque di fare il possibile affinché la situazione possa tornare presto alla normalità. Riaprire a luglio? Speriamo. Faremo più del possibile». Parole che però non rassicurano gli esponenti della cooperativa Esedra. «Abbiamo perso le prenotazioni di giugno e il rischio è quello di vedere andare in fumo l'intera stagione».

