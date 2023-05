Maltempo, frane in Trentino Alto Adige Un masso cade su una scuola dell’infanzia  

Bolzano . Pioggia e maltempo nel nord Italia. Particolari disagi in Trentino Alto Adige dove si sono registrati allagamenti, smottamenti e frane che hanno causato gravi disagi al traffico e alla viabilità. Tragedia sfiorata a Vandoies di Sotto, Bolzano, dove un enorme masso – staccatosi durante la notte da una parete rocciosa che sovrasta l’abitato – è piombato a pochi metri dalla scuola dell’infanzia. Un masso di oltre due metri cubi che per fortuna è precipitato in un orario in cui non c’era nessuno nemmeno nelle vicinanze. Limitati i danni all’edificio.

Neve sotto i 1.500 metri, sui passi delle Dolomiti con forti disagi alla circolazione anche per la caduta di massi sulle carreggiate dove il manto nevoso ha raggiunto i 50 centimetri di altezza.

