Maltempo, frane e crolli a san Costantino 

Le precipitazioni e i temporali di martedì notte hanno creato danni e allagamenti soprattutto a Sedilo, uno dei centri in Sardegna che ha registrato le precipitazioni più intense.

San Costantino

I danni più consistenti si sono verificati nel luogo più caro alla comunità, l’area di San Costantino. La pioggia ha causato infiltrazioni d'acqua all’interno del Santuario e nei muristenes posti nel lato sinistro. Ma la maggiore criticità si è registrata a seguito della frana di una parte importante dell’area bassa dell’imponente muraglione.

«Si sono verificate frane e smottamenti del terreno e la parziale caduta del muro di cinta del Santuario – spiega il sindaco, Salvatore Pes - tanto da pregiudicare la viabilità in sicurezza della strada nel tratto Portale e Ferru–cavalcavia Tramatza. Pertanto ho ritenuto di dover emettere un’ordinanza con il divieto di circolazione fino al termine dei lavori necessari per il completo ripristino della viabilità».

Per delimitare la zona è stato necessario l’intervento degli operai comunali e adesso è in corso la conta dei danni per quantificare le risorse necessarie per intervenire e consentire all’ufficio tecnico di avviare rapidamente i lavori. L’obiettivo è ovviamente quello di riaprire la strada, al fine di non creare ulteriori difficoltà agli allevatori che operano nei terreni a monte della strada Statale 131 Dcn.

Provinciale 24

Gravi danni anche nella strada Provinciale 24, arteria sterrata che recentemente è stata sistemata, utile soprattutto per i proprietari dei terreni e delle aziende, che collega Sedilo a Ghilarza. Il tratto iniziale da ieri mattina è chiuso.

In paese

Danni nel santuario ma anche all’interno del centro abitato. Infiltrazioni si sono avute infatti nella chiesa di sant’Antonio, nella caserma dei carabinieri mentre in due abitazioni si sono verificati allagamenti.

Da sottolineare che appena dieci giorni fa Sedilo era stato al centro di un’altra ondata di maltempo con fortissime raffiche di vento che avevano abbattuto anche un albero vicino al cortile delle scuole dove sono ospitate le primarie e le medie.

Salvatore Pes annuncia, a seguito degli eventi di martedì notte, la richiesta di calamità naturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA