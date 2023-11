Maltempo e neve, poi ritorna il sole 

Pioggia, vento e freddo oggi e in alcune regioni anche domani, meteo in miglioramento da mercoledì. Da stasera condizioni in peggioramento su tutta la Penisola con qualche precipitazione. Attese invece piogge abbondanti sulla Campania. Domani però la perturbazione più forte comincerà a lasciare l’Italia, anche se nuvole e pioggia rimarranno sul Triveneto, in Campania e in Calabria. Previste nevicate sui confini alpini e venti forti di maestrale almeno nella prima parte della giornata. Mercoledì invece la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Temperature stabili. A sud, qualche nuvola tra Sicilia e Calabria e un meteo più sereno nel resto delle regioni. Venti deboli settentrionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA