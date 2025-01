Maltempo e freddo, allerta nell’Isola 

Giornata di meteo instabile, con possibili piogge e nevicate dai seicento metri di quota. Anche in Sardegna sarà un inizio di settimana caratterizzato dal maltempo. L’allerta per la neve è stata diramata ieri dalla protezione civile e avrà valore fino alla mezzanotte di oggi. Le nevicate sono attese soprattutto sul quadrante orientale dell’Isola, ma la protezione civile non esclude «sconfinamenti» anche nell’area nord occidentale. La nota della Regione ricorda anche che «lungo la strada statale 131» dal chilometro 137 al chilometro 179 (altopiano di Campeda) «vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali». Sarà possibile la formazione di ghiaccio nelle ore più fredde. Scenderanno, ovviamente, le temperature minime: 6 gradi a Cagliari, 2 a Iglesias, 3 a Carbonia, 3 a Sassari e 4 a Oristano. Lo zero si toccherà a Ozieri e Macomer.

RIPRODUZIONE RISERVATA