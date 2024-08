Maltempo e disagi in serata, un tetto scoperchiato dal vento 

Attimi di panico ieri sera a Bauladu quando è scoppiato il temporale: la pioggia è stata, praticamente, inesistente ma il vento era in alcuni momenti fortissimo. Le folate infatti si sono rivelate molto consistenti e con violenza hanno scoperchiato il tetto di una abitazione: i pannelli coibentati sono volati su un’altra abitazione nel centro abitato. Il padrone di casa ha, immediatamente, dato l’allarme e ha chiesto l’intervento dei soccorritori. A Bauladu sono giunte le squadre dei vigli del fuoco del comando provinciale di Oristano, che hanno provveduto a recuperare i pannelli e successivamente hanno messo in sicurezza tutta la zona. La casa è rimasta, almeno in parte, senza copertura. Il sindaco Ignazio Zara è intervenuto subito per verificare la situazione e, eventualmente, disporre interventi a sostegno del padrone di casa.

I vigili del fuoco sono intervenuti, sempre a Bauladu, per recuperare alcuni alberi caduti, anche in questo caso a causa del forte vento che ha creato disagi ma, per fortuna, non particolari danni.

Altri interventi del 115 si sono rivelati indispensabili nei centri vicini, a San Vero Milis e ad Abbasanta, dove alcuni pali della Telecom sono caduti sull’asfalto. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona ed evitare, in questo modo, ulteriori disagi.

