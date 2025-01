Maltempo e danni: via ai lavori 

Il nubifragio che creò pesanti danni anche a Carbonia fra il 26 e 27 ottobre scorso è stato risarcito dalla Regione con circa 250 mila euro. Il Comune ha deciso come utilizzare nel dettaglio i fondi. La somma richiesta era di 895 mila euro. Una revisione della situazione generale ha permesso di ridimensionare lo stanziamento.

La Giunta Morittu ha così provveduto di utilizzare in modo specifico le risorse assegnate per gli interventi urgenti di ripristino del patrimonio. Quindi 95 mila euro serviranno per il ripristino della impermeabilizzazione della palestra della scuola Pascoli. Per il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali saranno usati 110 mila euro. Per la progettazione dell’intervento di riduzione del rischio e il ripristino del canale di viale Del Minatore (il rio Castelsardo) saranno usati 45 mila euro. Ma per quel corso d’acqua si è in attesa di un fondo regionale di 400 mila euro. (a. s.)

