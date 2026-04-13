VaiOnline
Sant’Anna Arresi-Teulada.
14 aprile 2026 alle 00:11

Maltempo, due barche danneggiate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un forte vento di levante ha provocato disagi e danni a Porto Pino e nel porticciolo di Teulada. Le raffiche, pur previste, si sono rivelate di intensità nettamente superiore rispetto a quanto indicato dai bollettini meteo dei giorni scorsi.

A Porto Pino, dove nella mattinata odierna era programmato l’avvio del cantiere lungo il canale per la sostituzione dei catenari e la messa in sicurezza dell’area, l’intervento è stato rinviato in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nel frattempo, i pescatori hanno avviato le operazioni di sgombero delle aree interessate dai lavori.

Il maltempo ha causato anche danni ad alcune imbarcazioni: due, in particolare, hanno riportato conseguenze a seguito della rottura delle cime di ormeggio, finendo ripetutamente contro la struttura in ferro del molo. Un’altra imbarcazione da diporto ha subito la rottura dell’albero, che è caduto su due natanti ormeggiati nelle vicinanze.

Disagi si registrano anche al porticciolo turistico di Teulada, dove si segnalano danni agli ormeggi. “Purtroppo siamo stati colti impreparati: le previsioni non indicavano un vento di tale intensità”, ha dichiarato la direttrice del porticciolo, Barbara Lai.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La guerra.

Trump, invettiva contro il Papa

Le accuse: debole e disastroso in politica estera. Leone XIV: non ho paura di lui 
lo scontro

«Offese gratuite e irrispettose, la Chiesa parla di pace e amore»

Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei: «È una violenta strumentalizzazione che va respinta» 
Alessandra Ragas
Il conflitto

Tajani ai militari in Libano: «Siete l’orgoglio dell’Italia»

Il ministro: retribuzioni non all’altezza delle responsabilità 
Il conflitto

Trump blocca Hormuz, scontro con Ue e Onu

Macron propone una coalizione per togliere le restrizioni 
La tragedia

A Borore la festa si trasforma in lutto «Non è un incidente»

Si fa strada l’ipotesi di un malore durante la cavalcata: c’è un’inchiesta  
Francesco Oggianu
Massa

Ucciso davanti al figlio, tre minori indagati

L’inchiesta si allarga dopo il fermo dei due ragazzi di 19 e 23 anni sotto accusa 