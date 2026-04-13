Maltempo, due barche danneggiate 

Un forte vento di levante ha provocato disagi e danni a Porto Pino e nel porticciolo di Teulada. Le raffiche, pur previste, si sono rivelate di intensità nettamente superiore rispetto a quanto indicato dai bollettini meteo dei giorni scorsi.

A Porto Pino, dove nella mattinata odierna era programmato l’avvio del cantiere lungo il canale per la sostituzione dei catenari e la messa in sicurezza dell’area, l’intervento è stato rinviato in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nel frattempo, i pescatori hanno avviato le operazioni di sgombero delle aree interessate dai lavori.

Il maltempo ha causato anche danni ad alcune imbarcazioni: due, in particolare, hanno riportato conseguenze a seguito della rottura delle cime di ormeggio, finendo ripetutamente contro la struttura in ferro del molo. Un’altra imbarcazione da diporto ha subito la rottura dell’albero, che è caduto su due natanti ormeggiati nelle vicinanze.

Disagi si registrano anche al porticciolo turistico di Teulada, dove si segnalano danni agli ormeggi. “Purtroppo siamo stati colti impreparati: le previsioni non indicavano un vento di tale intensità”, ha dichiarato la direttrice del porticciolo, Barbara Lai.

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