Maltempo, danni per milioni di euro 

La conta dei danni è iniziata ieri mattina all’alba. Si parla di milioni di euro, ma nessuno è ancora in grado di stabilire una cifra precisa. Serviranno almeno altri 15 giorni, perché in alcune zone colpite dall’alluvione ancora non è stato possibile effettuare i sopralluoghi per accertare l'entità del disastro che ha interessato centro urbani e soprattutto le aziende agricole in diverse zone dell’Isola. I campi sono ancora allagati, le strade rurali impraticabili e quelle Statali e Provinciali segnate da frane, smottamenti e cumuli di detriti. Numerosi sindaci hanno già deliberato lo stato di calamità naturale. Come Pabillonis, il primo paese in ordine di tempo colpito dall’ondata di maltempo. Alla centrale operativa della Protezione civile sono arrivate le richiesta d’aiuto da Uta, Guspini, Siliqua, Vallermosa, Decimoputzu, Decimomannu, Masaians, Guspini, Villacidro, Sardara, San Sa Gavino, Assemini e Carbonia. Nell’Oristanese gli interventi hanno interessato Uras, Terralba, Mogoro, Sant’Nicolo Arcidano e altri centri.

Villasor e Villacidro

I danni piu gravi sono stati registrati tra Villacidro, Vallermosa e Villasor. In quest’ultimo centro il sindaco ha deliberato lo stato di calamità naturale. «Abbiamo fatto un primo sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione – dice il primo cittadino Massimo Pinna – ma i campi sono ancora sommersi dall’acqua. Ci vorrà qualche giorno per conoscere l’entità dei danni».

Gli agricoltori

Gli agricoltori danneggiati dall’esondazione del rio Fanaris sono preoccupati. «La produzione è andata persa – taglia corto Raffaele Corda, presidente della cooperativa ortofrutticola di Villasor – sono andato nei miei campi per cercare di recuperare quello è che rimasto dell’impianto di irrigazione. Quest’anno, con i problemi legati alla siccità, abbiamo coltivato in una zona vicina al Flumini Mannu. Ancora una volta i danni sono stati provocati dall’acqua che arriva dalle montagne di Villacidro e Vallermosa. Ci saranno almeno 50 ettari distrutti. Se si considera che per portare in produzione un ettaro di terreno si spendono circa 7mila euro, abbiamo già registrato un danno di 350mila euro. A questo bisogna aggiungere il mancato reddito per la produzione e tutte le spese che dobbiamo sostenere nuovamente per ripristinare i carciofeti. Un disastro». La furia dell’acqua non ha risparmiato nemmeno gli orticoltori. «In particolare nella zona di Mogoro, sono andate perse le produzioni di ortaggi a foglia – dice Paolo Corrias della Coldiretti di Oristano – abbiamo invitato tutti gli agricoltori e fare le verifiche per i danni. Auspichiamo interventi tempestivi per venire incontro alle esigenze delle aziende».

Stato di calamità

Anche i Comuni di San Nicolo d’Arcidano e Villacidro deliberano lo stato di calamità naturale dopo agli allagamenti delle case e i danni alla viabilità (ponti crollati e strade chiuse). Nel paese del Linas la furia dell’alluvione ha devastato almeno 5mila ettari di pascoli nelle campagne tra Villacidro e Villasor. «Danni sicuramente ingentissimi – dice il sindaco Federico Sollai – ma ancora tutti da verificare». Intanto restano i disagi sulla linea ferroviaria tra Cagliari e Iglesias. Secondo Trenitalia ci vorranno almeno tre giorni per sistemare i tratti danneggiati dalla violenza dell’acqua.

