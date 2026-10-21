Maltempo, città ancora in ginocchio 

Voragini nell’asfalto, piazze sommerse, edifici pubblici danneggiati e alberi abbattuti. La bomba d’acqua che martedì pomeriggio si è abbattuta su Oristano ha lasciato una lunga scia di danni, ancora da quantificare. I primi sopralluoghi effettuati ieri mattina dall’ufficio tecnico comunale hanno però già evidenziato diverse criticità.

Foro Baorio

Su tutte il Foro Boario e il ponte di Chirigheddu, dove la violenza delle precipitazioni ha riproposto problemi che la città subisce ogni volta che il cielo scarica grandi quantità d’acqua in pochi minuti. Piazza Pintus si è trasformata in un lago a causa delle difficoltà del sistema di smaltimento delle piogge. «Una risposta è attesa dalla vasca di laminazione di via Umbria, che però non è ancora collegata perché i lavori non sono ultimati – osserva l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri – Con l’entrata in funzione della vasca la situazione dovrebbe migliorare».

Ponte di Chirigheddu

Problemi anche sotto il ponte di Chirigheddu, dove un’auto è rimasta intrappolata in mezzo all’acqua. Qui l’attenzione si concentra anche sulle modifiche al sistema di scolo realizzate dopo i lavori: la precedente griglia è stata sostituita da un tombino laterale che, alla prova delle piogge torrenziali, sembra non in grado di smaltire l’acqua. «È in corso uno studio dei progettisti per affrontare la situazione. Abbiamo ancora 350mila euro del finanziamento regionale per l’emergenza idraulica in quella zona», spiega Licheri.

Palestre e scuole

Il maltempo ha colpito anche scuole e impianti sportivi. «Abbiamo registrato diversi danni - riferisce l’assessore - La situazione più delicata riguarda la Media di viale Diaz, dove sono già in corso interventi sulla copertura».

Strade

L’acqua ha lasciato il segno anche sulle strade. In via Cagliari il cedimento dell’asfalto ha aperto una profonda voragine, delimitata con le transenne, mentre in piazza Pintus è sprofondato un tombino, provocando un ulteriore dissesto del manto stradale. Due punti che richiederanno interventi per ripristinare la sicurezza.

Alberi

Infine, il vento e la pioggia hanno colpito il patrimonio arboreo. Il caso più eclatante è quello nel parco di viale Repubblica, dove un grosso albero è crollato in un’area frequentata dai bambini. Ma i rami spezzati sono finiti a terra in altre zone della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA