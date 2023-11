Maltempo, cede controsoffitto al liceo  

Al suono della campanella gli studenti del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Alghero hanno dovuto fare dietro front e tornare a casa. La scuola era inagibile dopo il crollo di una parte del soffitto. È successo ieri mattina, probabilmente a causa delle abbondanti piogge. Il cartongesso dell’andito che porta agli uffici ha ceduto in una piccola porzione, per fortuna senza provocare incidenti visto che i ragazzi non erano ancora entrati nelle loro classi, ma ci sono stati problemi sull’impianto elettrico, a causa delle infiltrazioni. Per buona parte della mattinata, infatti, l’Istituto è rimasto in black-out. Impossibile, in queste condizioni, garantire l’attività didattica. «Per cautela, come ci siamo resi conto della situazione, sentito il responsabile di servizio di prevenzione e protezione e la Provincia di Sassari, si è deciso di interdire l’edificio e provvedere alla verifica complessiv»>, riferisce il dirigente scolastico, Mario Peretto. I tecnici della Provincia sono arrivati subito ed è probabile che le lezioni potranno riprendere già oggi, in presenza, senza necessità di attivare le lezioni in Dad.

Allagamenti e disagi

Per tutta la mattinata e fino al primo pomeriggio non ha quasi mai smesso di piovere e il Centro operativo comunale ha tenuto alta la guardia, memore di quanto avvenuto poche ore prima, giovedì sera sul lungomare Barcellona, quando la strada in meno di mezz’ora si era trasformata in un fiume in piena intrappolando diverse macchine che tentavano di attraversare le enormi pozzanghere. Gli allagamenti sono stati comunque meno violenti degli scorsi anni, probabilmente grazie anche agli interventi di manutenzione avviati per tempo. Gli operai della Ciclat erano al lavoro dai primi giorni di agosto per ripulire 1400 caditoie, partendo dalla zona sud della città, la più soggetta ad andare in tilt in caso di acquazzoni.

Gli uomini della Protezione Civile sono comunque dovuti intervenire in aiuto degli automobilisti e la rambla è stata chiusa al traffico fino a quando tutta l’acqua non è riuscita a defluire attraverso i tombini. La compagnia barracellare ha dato una mano in centro città prima di compiere una ricognizione nelle campagne per il monitoraggio di canali e torrenti ingrossati. Fino a ieri sera la situazione nell’agro di Alghero era sotto controllo.

