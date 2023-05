Maltempo: Cavalcata rinviata al 4 giugno 

Passerà alla storia come la prima Cavalacata Sarda rinviata per il maltempo. Le pessime previsioni per sabato e soprattutto domenica hanno indotto l’amministrazione comunale a far slittare l'evento di due settimane: sabato 3 e domenica 4 giugno. Dopo avere consultato anche il direttore artistico Giuliano Marongiu, la decisione, che il sindaco Nanni Campus spiega così: «La Cavalcata sarda non è una manifestazione legata allo scioglimento di un voto religioso che deve tenersi necessariamente in una data. I preziosi abiti indossati dai componenti dei gruppi rischiano di rovinarsi irrimediabilmente, se bagnati, per non parlare della sicurezza dei cavalli e di cavalieri e amazzoni. Fare affrontare ai gruppi un viaggio per poi non potere sfilare non è corretto nei loro confronti. Abbiamo anche pensato che fermare l’organizzazione oggi e indicare da subito una nuova data permette di limitare i danni per esercenti, ristoratori e venditori ambulanti». (g.m.)

