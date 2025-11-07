Maltempo, aziende in ginocchio 

Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico anche per oggi. Nuovo avviso della Protezione civile dopo che ieri la prima ondata di maltempo autunnale non ha risparmiato l’Oristanese. Piogge abbondanti fin dal mattino, allagamenti in città e disagi mentre una tromba d’aria ha investito le campagne di Arcidano causando gravi danni in un’azienda agricola.

I disagi

Cielo nero, alcuni fulmini si sono abbattuti su impianti elettrici con notevoli disagi. Diversi allagamenti si sono registrati in città, problemi soprattutto in alcuni scantinati e nelle zone basse dei quartieri più a rischio. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di un cavo elettrico che aveva iniziato a sfiammare in via Leoncavallo. Criticità anche nel Terralbese, a Tanca Marchese è stata danneggiata una cabina elettrica: immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dell’Enel. Allagamenti anche ad Arborea nelle vie Porcella, Baccaredda e Manno come segnalato dalla sindaca Manuela Pintus.

Tromba d’aria

Danni consistenti nelle campagne di Arcidano che nella mattinata di ieri sono state colpite da una tromba d’aria. «È durato un minuto: pioggia battente, vento e le serre sono state scoperchiate» raccontano gli operatori dell’azienda agricola Naturalis, associata a Coldiretti Oristano. Il vento ha distrutto strutture e impianti compromettendo gran parte della produzione stagionale di frutta e verdura. Si stanno ancora quantificando i danni che però sono ingenti, saranno necessarie importanti opere di ripristino per poter tornare alla normalità. «Siamo vicini ai nostri soci e a tutte le aziende danneggiate da questa ondata di maltempo – sottolinea il presidente di Coldiretti, Paolo Corrias – La situazione della Naturalis è emblematica di quanto le nostre campagne siano ormai esposte alla furia dei fenomeni estremi. Servono ristori immediati per consentire alle imprese di rialzarsi e continuare a produrre, ma anche politiche strutturali di prevenzione e difesa del territorio». Appello condiviso anche dal direttore Emanuele Spanò. «Il maltempo non può continuare a coglierci impreparati, è indispensabile che le istituzioni regionali e nazionali attivino subito misure di sostegno per le aziende colpite, prevedendo anche strumenti più efficaci di tutela dal rischio climatico».

RIPRODUZIONE RISERVATA