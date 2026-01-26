Maltempo, al via la conta dei danni nelle campagne 

Danni nel territorio comunale e nei campi. Dopo le piogge e il forte vento delle giornate tra il 18 e il 21 scorsi, sono serie e importanti le criticità rilevate dal Comune di Villaspeciosa che ha proceduto alla delibera dello stato di calamità naturale sull’intero territorio. Intanto, i tecnici stanno verificando le condizioni della scuola dell’infanzia di via Kennedy, accertamenti necessari valutare la necessità di un intervento.

«Sono stati riscontrati e verranno relazionati tutta una serie di danni nell’agro, nella zona S’Isca e di San Cromazio, dove si trova il mosaico archeologico», spiega il sindaco Gianluca Melis. «Chiederemo dei contributi alla Regione per la risistemazione dei danni causati dall’alluvione degli ultimi giorni. Per fortuna, non abbiamo registrato criticità all’interno del paese». Nella scuola dell’infanzia di via Kennedy, dove i bambini stanno frequentando regolarmente, è necessario fare dei controlli strutturali. «In questo caso abbiamo stanziato la sua ubicazione in area a rischio idrogeologico Hi3 limite Hi4», spiegano dal Comune. «Al fine di valutare la necessità di eventuali interventi di mitigazione». Il Comune di Villaspeciosa ora attende i finanziamenti da parte della Regione.

