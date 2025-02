Maltempo al Sud, Messina in ginocchio 

Palermo. Pioggia intesa e forti grandinate notturne hanno messo in ginocchio molti comuni della Sicilia orientale, i maggiori disagi nella zona di Messina, nelle isole minori dell'arcipelago delle Eolie e nei paesi del versante sud-est dell'Etna. Allagamenti e frane anche in Calabria in varie zone della provincia di Catanzaro. La zona maggiormente colpita è quella di Copanello di Stalettì, dove è stato chiuso un tratto della statale 106 jonica per allagamenti ed una serie di smottamenti.

Tanta pioggia anche sulla Sardegna, e questa volta si tratta perlopiù di “acqua benedetta” per riempire i bacini. Nessun fenomeno impattante durante le ore di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico per le aree sud-orientali dell’Isola, diramata con un bollettino della Protezione civile regionale.

In Sicilia, nel villaggio Zafferia a Messina è straripato il torrente, un fiume di detriti e fango ha trascinato le auto in sosta e coperto le strade, decine di residenti sono rimasti intrappolati nelle loro case. In piena anche i torrenti Fiumedinisi nel territorio di Alì Terme, e Agrò nel comune di Sant'Alessio Siculo, costringendo l'Anas a chiudere due tratti della statale Orientale sicula. Danni anche al Policlinico.

Paesi sommersi dal ghiaccio nella zona dell'Etna per una violenta grandinata sul versante sud-est del vulcano.

RIPRODUZIONE RISERVATA