Maltempo al Nord, morto un alpinista 

ROMA. Un morto e diversi dispersi. Un un weekend terribile, con frane, strade interrotte, nevicate, forti piogge e allerta massima per i fiumi. È emergenza per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto sul Nord Italia. I disagi maggiori in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Sei scialpinisti sono dispersi sulle Alpi svizzere da sabato. Le condizioni meteo stanno complicando le ricerche dei dispersi, di età comprese tra i 21 e 58 anni. In Italia il versante ovest è il più colpito.

Frane

A Genova la pioggia è caduta per tutta la notte tra sabato e domenica causando smottamenti e allagamenti. Un centinaio di persone sono rimaste isolate a Molini di Triora nell'entroterra di Imperia a causa di una frana. Sempre nell'entroterra di Imperia un cedimento sulla strada per Lavinia Alta ha isolato altre 70 persone mentre quattro escursionisti sono stati travolti da una valanga: sono stati estratti vivi, ma uno di loro è morto ieri in serata. A Sanremo una frana ha isolato 20 case. Traffico interrotto sulla provinciale per Ceresole Reale (Torino), verso il Gran Paradiso. In paese sono caduti 60 centimetri di neve in poche ore. Sempre nel Torinese chiusa, per la caduta di alberi carichi di neve, la provinciale 32 che da Viù porta a Usseglio, nelle valli di Lanzo. Registrati black-out e interruzioni alle linee telefoniche.

Strade chiuse

In Valle d'Aosta chiusa la strada 24 della Val di Rhemes e turisti evacuati. I sindaci dei comuni investiti dalla forte nevicata hanno invitato tutti a rimanere in casa. È il caso di Cogne, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean. Il ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, è rimasto in contatto per tutta la giornata con le autorità locali. Vento e pioggia anche in Lombardia dove sono stati 150 gli interventi dei Vigili del fuoco. A Brescia un ponteggio è caduto su una piazza dell'area archeologica del Foro romano. A Milano prorogata l'allerta gialla e per le precipitazioni è entrata in funzione la vasca di contenimento del Seveso al Parco Nord. Tromba d'aria nel Mantovano con alcune case danneggiate. Giornata di acqua alta e di superlavoro per il Mose a Venezia.

