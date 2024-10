Maltempo a Sassari, case sgomberate Crolla un grosso pino 

Allagamenti, chiusura strade, crolli di alberi e cedimenti del manto stradale. Sono alcune delle conseguenze della forte pioggia abbattutasi ieri su Sassari dalle nove del mattino che ha creato importanti disagi e lo sgombero di alcune abitazioni. Il sindaco ha convocato il centro operativo comunale per affrontare l’emergenza che ha visto in campo da una parte la macchina dell’amministrazione, dall’altra i vigili del fuoco.

Come di consueto, è stato il sottopasso di Santa Maria ad avere la peggio con quasi un metro d’acqua che risaliva dai tombini costringendo la polizia locale a interrompere il passaggio delle autovetture per circa un’ora. Anche in piazza Colonnello Serra si è assistito a una violenta “eruzione” idrica dai chiusini mentre la circolazione si congestionava nei soliti punti della zona industriale, causando l’interruzione della circolazione per qualche tempo nella strada 22, in via Predda Niedda, l’allagamento del piazzale Eurospin, nella strada 12, per l’esondazione del Rio Calamasciu. Stop al traffico pure a Funtana di Lu Coibu, sulla strada 291 per Alghero e in via Renzo Mossa per il cedimento del manto stradale. Nella via che costeggia l’Ex Mà è caduto un albero sul marciapiede, via Zanfarino è rimasta chiusa per tutto il giorno. Molte le autovetture ricoperte a metà dall’acqua, in via Kennedy, nel rione di Santa Maria di Pisa e non solo. In viale Sant’Orsola l’esondazione del rio Gabbaru ha provocato l’allagamento di alcune abitazioni che sono state sgomberate.

