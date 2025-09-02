VaiOnline
Mediterranea publishing fellowship.
03 settembre 2025 alle 00:28

Malta-Sardegna Due isole di libri e dell’editoria 

Un meeting con esperti in arrivo da dieci Paesi 

Cagliari continua a puntare a un ruolo di capitale culturale del Mediterraneo con la seconda edizione della Mediterranea publishing fellowship, in programma oggi a domani e presentata ieri al Palazzo Regio. Non una fiera o un festival, ma un laboratorio di comprensione, come ha spiegato il direttore del progetto Alessi Schreiber: «Il Mediterraneo è complesso, fatto di contaminazioni e tradizioni. Ogni scelta editoriale è un atto di responsabilità, perché implica relazioni, innovazione e memoria. La Fellowship vuole trasformare Cagliari in un laboratorio di comprensione».

Nazione focus

Il programma, ha sottolineato Schreiber, si sviluppa in tre giornate con una progressione «dal generale al particolare, per poi arrivare agli strumenti». Il primo giorno è dedicato alle dinamiche mediterranee generali attraverso keynote accademici e analisi culturali. Il secondo giorno approfondisce il paese focus – quest’anno Malta – come caso studio specifico, con la delegazione guidata dal National book council maltese. Il terzo giorno trasforma la comprensione culturale acquisita in strumenti operativi per gli editori, con sessioni su processi creativi, innovazione curatoriale e metodologie pratiche. Mark Camilleri, in rappresentanza del Nbc di Malta ha ribadito quanto fossero importanti eventi di questo genere per creare un ponte fra le culture. «Malta è un'isola piccola, con una lingua propria e una forte identità che, per essere condivisa, deve necessariamente passare per la traduzione».

Dieci editori provenienti da Canada, Grecia, Armenia, Svizzera, Bulgaria, Repubblica Ceca, Uruguay, Regno Unito, Italia e Spagna, insieme alla delegazione maltese, animano a un intenso calendario di incontri tra la Mediateca del Mediterraneo e all’Exma.Tra gli ospiti nomi di prestigio come Julián Ubiría di Penguin Random House (Uruguay), Hripsime Madoyan di Antares Media Holding (Armenia), Norman Nehmetallah (Invisible Publishing del Canada) e Annette Beger della svizzera Kommode Verlag. Per la Sardegna partecipa la società editrice Ischìre come responsabile esecutrice di progetto, con il coordinamento di uno dei fondatori, l'autore Ciro Auriemma. La Fellowship, sviluppata con l’Università di Cagliari e sostenuta da Comune e Città Metropolitana, conferma così la vocazione internazionale del capoluogo. Non solo relazioni industriali, ma una rete che unisce accademia, professionisti e istituzioni, con il Mediterraneo al centro e con Cagliari in un ruolo chiave. (n. m.)

