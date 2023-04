Malori, lacrime e selfie: l’altra faccia della manifestazione 

La protesta degli ambulanti blocca il traffico in centro e trasforma la mattinata di mercoledì in un incubo per i cagliaritani alla guida ma accende anche la curiosità di alcuni turisti che si trattengono a curiosare. «Che cosa è successo», domanda un signore inglese sulla sessantina in un italiano bizzarro. «Perché manifestano?», chiede. «Sono lavoratori che hanno un problema con il Comune», lo liquida una signora che sta li accanto. Lui prende il cellulare, fa due passi all’interno della carreggiata e si fa un selfie, sotto lo sguardo perplesso di una donna che sembra essere la moglie. «È un ricordo anche questo», dice avviandosi verso il Largo.

Poco prima una donna sulla quarantina, dopo più di venti minuti di fila, raggiunge a bordo della sua auto il blocco dei manifestanti: spera che quello sia il momento per passare, e arrivare a destinazione. Ma quando scopre che il muro umano si ricompone e il traffico è di nuovo bloccato (chissà per quanto tempo stavolta) scoppia in lacrime. «Devo andare a una visita medica», dice a un’agente che presidia la protesta dalle 9 del mattino e che si affaccia al finestrino per darle conforto. «Non posso arrivare in ritardo, non me lo posso permettere. Vi prego, fatemi passare», dice ancora tra le lacrime. Avvertiti di questa “emergenza”, il blocco si apre, la donna attraversa il blocco e, tra le lacrime, ringrazia. Storie e curiosità che si aggiungono ad altre storie: come quella di una donna bionda di mezza età che, tra l’ilarità del marito che decide di aspettare in auto, decide di affrontare i manifestanti. Scende una prima volta, poi una seconda: lo scontro verbale è ricco di “complimenti”, ma finisce qui. Più complicato quello che un’altra donna ha con uno dei manifestanti. Si agita così tanto fino ad accusare un lievissimo malore prima di tornare in auto e approfittare dello spiraglio che in quel momento torna ad aprirsi.

La protesta degli ambulanti va avanti per tutta la mattinata, oltre l’ora di uscita degli studenti da scuola: a un certo punto anche loro diventano spettatori. Uno di loro scatta una foto, un altro fa un video. ( ma. mad. )

