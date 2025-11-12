«Malori dopo l’uso del Taser» 

È stato immobilizzato con la pistola elettrica alla fine di giugno e da allora sta male. C’è un nuovo caso di controverso utilizzo del Taser in Gallura e riguarda un uomo di 35 anni, di Buddusò. Lino Ferdinando Satta, domenica scorsa, è stato trasportato in elicottero a Olbia dopo una crisi che gli ha fatto perdere conoscenza. E ora l’uomo, tramite il suo legale, l’avvocata Fiorella Testani, chiede accertamenti medici accurati, anche a livello neurologico, per verificare un collegamento eventuale tra l’utilizzo dello storditore elettrico e la condizione attuale del paziente. Il ricovero in ospedale si è reso necessario per la gravità della crisi, ma stando a quanto segnalato all’ospedale di Olbia non si tratta di un singolo episodio. L’avvocata Fiorella Testani spiega: «Stiamo valutando la condizione del mio assistito e saranno necessari degli approfondimenti specialistici. Il dato che emerge è un allarmante serie di sintomi che si sono presentati dopo l’episodio del 30 giugno scorso. Il mio assistito stava bene, non aveva problemi di salute. Da allora si sono manifestati disorientamento, apatia, crisi nervose e altri problemi che stanno condizionando la sua esistenza. Sino all’episodio di domenica scorsa, quando si è reso necessario il ricovero in ospedale a Olbia».

Taser in discussione

L’avvocata Fiorella Testani mette in discussione anche l’opportunità dell’utilizzo del Taser, visto che il suo assistito, sostiene, il 30 giugno scorso aveva davanti tre carabinieri e non era nelle condizioni di nuocere. Le scariche della pistola elettrica sarebbero state almeno due. Va detto che il 30 giugno le valutazioni degli operatori dell’Arma a Buddusò sono state diverse. I militari hanno ritenuto di dover agire con lo storditore elettrico anche per proteggere un’altra persona. Il tema però sembra essere quello della pericolosità della pistola elettrica, alla luce di una serie di gravissimi episodi.

I decessi

Lo scorso 14 agosto a Olbia è morto dopo due scariche di Taser Gianpaolo Demartis, 57 anni, originario di Bultei (cardiopatico). Le indagini sono in corso. Negli ultimi quattro mesi i decessi a seguito all’uso dell’arma a impulsi elettrici sono stati cinque.

