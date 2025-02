Malore sulla bici, morto un pensionato 

Una passeggiata in bici tra amici è finita male. Il 69enne Francesco Medda, di Assemini, ha accusato un malore ed è morto sotto lo sguardo di due amici. Il fatto è accaduto in località “Casa dei cacciatori”, in territorio di Decimoputzu. L’uomo ha avvertito un malore, accasciandosi a terra. Sembrava che si fosse ripreso, si è rimesso in sella per poi cadere esanime dopo un centinaio di metri. I compagni si sono subito mobilitati per prestare i primi soccorsi e allertare i sanitari del 118. Questi sono sopraggiunti sul posto con l’infermieristica India di Decimomannu prima e con l’elisoccorso poi.

Per Medda non c’è stato nulla da fare. Sotto choc parenti e amici: «Era un mio ex collega di lavoro e un grande amico - ha commentato Filippo Tuveri, presidente della “Mtb Assemini” – proprio di recente aveva eseguito tutti gli accertamenti medici ed era risultato idoneo all’attività sportiva. Ci mancherà con la sua pacatezza e bontà d’animo». (sa. sa.)

