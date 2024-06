Malore prima di un comizio, Alberto Corda in ospedale 

Il candidato sindaco Alberto Corda ieri è stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu per un malore improvviso all’apertura del comizio nel sagrato della chiesa di San Giovanni Battista de La Salle in via Seneca. Il leader della coalizione del centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Alleanza Sardegna, Forza Italia e la civica Monserrato in movimento, oltre che dai liberal democratici, era in procinto di parlare alle decine e decine di elettori ed elettrici quando è stato male.

Volto pallido e provato, l’uomo, in attesa di riprendersi, è stato fatto sedere per qualche minuto. Inizialmente si è pensato a un calo di zuccheri, gli è stata data da bere una Coca-cola, ma dal momento che, pur restando cosciente, non si è ripreso, è stata chiamata l’ambulanza che lo ha trasportato nell’ospedale di via Peretti.

«Sicuramente sono lo stress e la stanchezza accumulate in questo periodo, gli ultimi giorni della campagna elettorale sono sempre molto intensi e lui non sta disdegnando alcun incontro», affermano i suoi fedelissimi che assicurano. «Le sue condizioni al momento non solo non sono preoccupanti, il trasporto in ospedale è stato necessario per fare accertamenti».

Mancano ormai pochi giorni alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno e Corda, medico chirurgo e già consigliere comunale nella lista dei Riformatori Sardi, così come i suoi tre sfidanti, è impegnato da settimane in una serie di incontri nei quartieri monserratini per presentare il progetto politico e la sua coalizione per guidare la città nei prossimi cinque anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA