Malore per strada: ucciso dal caldo 64enne di Sanluri 

«Il paziente è in ipertermia, in stato di incoscienza». I medici del Pronto soccorso di San Gavino mercoledì sera hanno immediatamente capito la gravità delle condizioni di Giuseppe Orioni, 64 anni, recuperato dai volontari del 118 in una strada di Sanluri, e hanno disposto il trasferimento nel reparto di Rianimazione del Santissima Trinità di Cagliari. Per l’uomo, che da anni viveva ai margini della società, in un casolare occupato abusivamente all’interno del campo sportivo di Sanluri, non c’è stato niente da fare: è morto ieri mattina senza riprendere più conoscenza. Secondo i medici, il malore causato dal caldo di questi giorni alla fine gli è stato fatale.

Lo sfratto

Da diversi anni, l’uomo di giorno viveva nella strada, di notte aveva trovato rifugio nell’ex biglietteria del campo sportivo San Martino. Un piccolo locale, dove lo spazio era quasi interamente occupato da una rete e un materasso, donati da chi lo aveva visto dormire per terra. Un chiodo al muro per appendere una busta con il cibo che riusciva a recuperare e la bottiglietta d’acqua che riempiva nelle fontane pubbliche.

«Quello che è successo - dice il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi - mi dispiace. Era un uomo buono. Non ha dato fastidio a nessuno. I servizi sociali hanno più volte cercato di convincerlo a lasciare quel posto, ma lui ha sempre detto che lì stava bene. Ultimamente, a causa dei lavori in corso per realizzare la piscina, si è reso necessario demolire il locale. Abbiamo aspettato due mesi, nella speranza che si convincesse a trasferirsi altrove col nostro sostegno».

Nell’attesa è arrivato l’ultimatum: lo sfratto coatto. «Un atto – prosegue il primo cittadino - che ho firmato per il suo bene: quell’uomo, dormendo a pochi centimetri da un quadro elettrico, con scambi di corrente di alta e bassa tensione, rischiava la vita».

La disgrazia

Giuseppe Orioni sarebbe morto nella strada, dove è sempre vissuto, se una persona passandogli accanto non si fosse fermata a salutarlo. Si è accorta subito che stava molto male. Non parlava. Non riusciva ad alzarsi per arrivare sotto l’ombra di un vicino albero, il tempo necessario per l’arrivo dei soccorsi. Purtroppo inutili: ieri ha smesso, sulla sua cartella clinica un parametro inequivocabile, ipertermia. E un’analisi purtroppo scontata: le temperature africane di questi giorni sono insopportabili, ancora di più per le persone cui la vita ha tolto il bene prezioso della casa.

La storia

Due anni fa, era stato Orioni stesso a raccontare il suo dramma: «Per lo Stato italiano sono nessuno. L’ufficio anagrafe del Comune ha cancellato il mio nome, non ho dimora, né una carta d’identità, né un codice fiscale e soprattutto non ho un medico che mi curi. Per anni ho dormito sulle panchine delle piazze, in angoli seminascosti delle piccole chiese, del convento, accanto alle macchinette delle bibite. Per caso ho trovato questo locale. L’ho pulito e almeno dormo sotto un tetto. Per il resto mi arrangio con qualche lavoretto».

Severino Deidda ed Efisio Mura sono le persone che lo hanno aiutato a superare i momenti più difficile. Oggi piangono “un amico con un cuore d’oro, uno dei pochi che è vissuto nella sofferenza, in silenzio, ma senza mai puntare il dito contro qualcuno. Riusciva a perdonare tutti, anche chi gli aveva fatto tanto male».

