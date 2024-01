Malore per strada, muore una 62enne 

Dramma ieri sera in via Nazionale di Quartucciu dove una donna cagliaritana di 62 anni, Laura Montalbano, è morta per un improvviso malore. Immediato l'allarme con l'arrivo di una ambulanza del 118. Inutili i tentativi di soccorso.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena, qualcuno ha chiamato il 118. Ma i tentativi di rianimare la donna sono risultati vani.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu per gli accertamenti di legge. (r.s.)

