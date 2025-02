Malore per strada, muore un clochard  

L’allarme è scattato per un omicidio, e in piena notte (tra venerdì e sabato) dalla Questura sono arrivati in via Porcell le pattuglie della Squadra volante, della Mobile e la polizia Scientifica, oltre che un’ambulanza del 118 alla quale era stato segnalato che c’era un uomo riverso per terra vicino alla fermata del bus del Ctm. Sono stati minuti concitati, fino a quando il medico legale - dopo un sommaria ricognizione del corpo - ha stabilito che era un caso di morte naturale e l’allarme generale della Questura è dunque rientrato.

È stato un passante a segnalare il cadavere sull’asfalto con una chiamata al numero unico per le emergenze uno-uno-due. Soltanto dopo una prima fase di accertamenti, è stato stabilito che si trattava di un uomo di 57 anni, sardo, senza fissa dimora, che ha avuto un malore fatale mentre camminava durante la notte. Nella caduta ha battuto violentemente il viso sull’asfalto.

