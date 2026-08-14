Malore per l’arbitro, sospesa Monastir-Cagliari Primavera 

Monastir 0

Cagliari U20 0

Monastir (4-3-3) : Cocco (1’ st Fusco), Pinna, Porru (1’ st Cortinovis), Corcione, Piseddu, Ardau (1’ st Marini), Conti (1’ st M. Piredda), Tuveri (33’ pt Collu), Rossi (1’st Belli), Aloia, Leone. In panchina Contini, Cruz Alvarez, Gianoli, Mameli, Masia, Ragni, Congiu. Allenatore Angheleddu.

Cagliari Primavera (4-3-1-2) : Kehayov, Bahlaouan, Nuvoli, Prettenhoffer, Lo Verde, Piro, Pibiri, Tronci, Goryanov, Cardu, Sugamele. In panchina Sarno, Lesiewicz, Shaw, G. Piredda, Cos-

ta, Hamdaoua, My. Nykanen, Ma. Nykanen, Romano, Palacio, Sow, Mawassa, Barry. Allenatore Gallego.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Note : partita interrotta al 7’ st.

Monastir . Dura 52’ l’amichevole tra Monastir e Cagliari Under 20. E d’altronde con quel caldo delle 10.30 di ieri, l’epilogo è quasi naturale. Peccato. Perché il primo tempo era stato su buoni ritmi con il Monastir, alla prima amichevole, subito positivo. E la Primavera molto verticale, con gli attacchi in profondità di Sugamele e la corsa a sinistra di Lo Verde. L’opportunità migliore è sul piede del 2008 rossoblù Cardu, che al 38’ trova la paratissima di Cocco. Primo episodio sfortunato al 33’, con Tuveri costretto al cambio dopo il brutto “testa contro testa” con Bahlaouan: frattura scomposta dello zigomo. L’onda negativa colpisce l’arbitra, Camilla Galitzia: il suo malore al 7’ della ripresa chiude la gara.

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